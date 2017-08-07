В Альпах вскоре могут оттаять сотни замерзших тел

Таяние ледников в швейцарских Альпах поможет найти сотни мумифицированных замороженных тел альпинистов, бесследно исчезнувших более 90 лет назад.

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Полиция Швейцарии утверждает, что сотни пропавших в прошлом альпинистов теперь можно будет отыскать в ближайшие годы, поскольку глобальное потепление вынуждает ледники отступать.

Альпийские власти зафиксировали значительное увеличение числа найденных останков в прошлом месяце, передает «Моя Планета» со ссылкой на The Guardian.

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Одной из последних находок спасателей стало тело немца, который пропал в горах в 1987 году. Кроме того, в июле были найдены мумифицированные тела швейцарской пары, исчезнувшей в Альпах 75 лет назад.

Марселин и Франсин Дюмулин, родители семерых детей, отправились доить своих коров на лугу над деревней Шандолэн в кантоне Вале 15 августа 1942 года. Специалисты пояснили, что трагедия случилась с парой из-за непригодной для альпинизма обуви.

В августе нашлись останки человека, который, как считается, погиб в авиакатастрофе, произошедшей более 50 лет назад.

Как уточняет издание, с 1850 года ледники занимали 1735 км² швейцарской земли, теперь же общая площадь сократилась примерно наполовину — до 890 км².

У спасателей существует база данных, в которой находятся все пропавшие без вести с 1925 года в Альпах. По меньшей мере, полиция надеется отыскать 160 тел.

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