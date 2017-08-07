Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение американской дипмиссии в РФ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон к 1 сентября даст ответ на значительное сокращение числа сотрудников американской дипломатической миссии в России. Как передает АР, об этом Тиллерсон заявил, выступая перед журналистами во время визита на Филиппины, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По словам госсекретаря, он сообщил о планах США на этот счет на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая прошла в Маниле в воскресенье, 6 августа.

Как отметил Тиллерсон, в то же время пока в США не решили, каким будет ответ на сокращение дипмиссии. Он сообщил, что задал Лаврову «несколько уточняющих вопросов» относительно этой меры. Глава МИД РФ после встречи с госсекретарем ранее сообщил журналистам, что Тиллерсон просил разъяснить решение Москвы, что и было сделано.

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В конце июля стало известно, что Россию в рамках новых мер против США должны будут покинуть 755 американских дипломатов.

Тиллерсон: США с прагматизмом смотрят на отношения с РФ

Кроме того, Рекс Тиллерсон в понедельник заявил, что Вашингтон с прагматизмом смотрит на отношения с Москвой. США готовы работать с Россией над решением проблем, заверил госсекретарь. По его словам, которые приводит агентство Reuters, бессмысленно прекращать общение из-за разногласий по определенным вопросам. В частности, отметил Тиллерсон, на встрече с Лавровым он увидел готовность российской стороны к диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с Рексом Тиллерсоном заявил, что дипломатический канал «Рябков - Шэннон» вновь возобновит работу.

Россия закрыла канал 21 июня в качестве ответа на расширение антироссийских санкций. В рамках этого канала РФ пыталась вернуть заблокированные при Бараке Обаме дачи российских дипломатов.

Позже РФ в ответ на ужесточение санкций заблокировала дачу американских дипломатов в Серебряном бору и объявила о высылке более 700 сотрудников дипмиссии США из страны.

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