Дожили: Эстонская тюрьма рекламирует себя через соцсети

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вируская тюрьма (Эстония) решила организовать кампанию, в рамках которой победителю обещают вручить ценный приз - зонтик с логотипом исправительного заведения. Соответствующая информация была опубликована в соцсети Facebook.

На официальной странице Вируской тюрьмы в соцсети Facebook был размещена фотография со следующей подписью: «Сейчас на дворе такая погода, что без зонта на улицу не выйдешь. Поскольку осень уже не за горами, мы решили подарить одному счастливчику зонт с логотипом Вируской тюрьмы».

Facebook

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Чтобы стать обладателем заветного зонта, надо выполнить довольно простые условия:

пользователю Facebook необходимо поставить лайк странице тюрьмы, а также поделиться этой новостью в своей ленте.

Имя победителя будет объявлено 23 августа.

К настоящему моменту запись собрала более 804 лайка, а также ей поделилось более 1218 человека.

Здания Вируской тюрьмы были построены в 2008 году. Тюрьма вместе с окружающей территорией занимает 16 гектаров и охраняется, главным образом, при помощи установленной по периметру электронной охраны.

Вируская тюрьма – первая, где все находящиеся на территории здания для повышения безопасности соединены между собой закрытыми соединительными путями.

Вируская тюрьма включает в себя тюрьму и арестантский дом. Для заключенных здесь в общей сложности 1000 мест в камерах на одного-двух человек, кроме того, 75 мест в тюрьме открытого типа и 150 мест в арестантском доме. В тюрьме также есть жилое здание на 300 арестованных. К тюремному комплексу также относятся школа, спортивный зал, помещения для социальной работы, часовня и мастерские.


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