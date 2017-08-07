Жителя Эстонии арестовали на границе с РФ за неуплату налогов

В Ивангороде на пограничном пункте задержали 54-летнего жителя Эстонии за неуплату налогов в России.

При переходе границы в Кингисеппском районе Ленобласти пограничники задержали злостного неплательщика налогов в федеральном розыске, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно порталу 47news.ru, 5 августа на автомобильном пункте пропуска границы с Эстонией пограничники задержали 54-летнего русского жителя Эстонии, зарегистрированного в Москве. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за неуплату налогов в особо крупном размере.

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Так совпало, что в этот день у мужчины был день рождения, а в розыск его объявили два года назад 4 августа. Кстати, родился должник в Ленинграде.