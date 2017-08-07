Варшава: Через пять лет газ из РФ будет не нужен

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Польша продлит контракт на покупку российского газа, если Газпром предложит цену ниже, чем сегодня. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Коммерсанту.

«Может быть, да. Но только если Россия предложит куда более низкую цену, чем сегодня», – сказал Ващиковский в ответ на вопрос, планирует ли Польша продлевать контракт, который истекает 1 января 2020 года.

Он напомнил, что

Польша строит инфраструктуру для диверсификации поставок газа и, возможно, она будет готова тогда же, когда закончится контракт.

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«И тогда мы, может быть, согласимся на предложение российской стороны, но при условии, что цена нас заинтересует», – добавил польский министр.

Ващиковский напомнил, что Польша построила терминал для СПГ и уже импортирует газ из других регионов – например, из Катара.

«В июне мы уже приняли один танкер из США. В техническом плане это возможно, так что сейчас ждем предложений американцев по цене. И мы уже подписали соглашение с Данией и Норвегией, чтобы построить Baltic Pipe. Это значит, что лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе независимы от него», – подчеркнул министр.

По его словам, Польша покрывает треть потребностей в газе за счет собственных ресурсов, еще одну треть другую треть рассчитывает получать через терминал СПГ и оставшееся – по газопроводу из Норвегии.

Ващиковский также отметил, что газопровод Северный поток-2 – политический проект.

«Мы также используем возможности обжалования этого проекта в европейских судах. И мы приветствуем санкции США в отношении тех европейских компаний, которые поддержат строительство Северного потка-2», – резюмировал глава МИД Польши.

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