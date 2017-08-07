Варшава: Через пять лет газ из РФ будет не нужен

Польша продлит контракт на покупку российского газа, если Газпром предложит цену ниже, чем сегодня. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Коммерсанту.

«Может быть, да. Но только если Россия предложит куда более низкую цену, чем сегодня», – сказал Ващиковский в ответ на вопрос, планирует ли Польша продлевать контракт, который истекает 1 января 2020 года.

Он напомнил, что

Польша строит инфраструктуру для диверсификации поставок газа и, возможно, она будет готова тогда же, когда закончится контракт.

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«И тогда мы, может быть, согласимся на предложение российской стороны, но при условии, что цена нас заинтересует», – добавил польский министр.

Ващиковский напомнил, что Польша построила терминал для СПГ и уже импортирует газ из других регионов – например, из Катара.

«В июне мы уже приняли один танкер из США. В техническом плане это возможно, так что сейчас ждем предложений американцев по цене. И мы уже подписали соглашение с Данией и Норвегией, чтобы построить Baltic Pipe. Это значит, что лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе независимы от него», – подчеркнул министр.

По его словам, Польша покрывает треть потребностей в газе за счет собственных ресурсов, еще одну треть другую треть рассчитывает получать через терминал СПГ и оставшееся – по газопроводу из Норвегии.

Ващиковский также отметил, что газопровод Северный поток-2 – политический проект.

«Мы также используем возможности обжалования этого проекта в европейских судах. И мы приветствуем санкции США в отношении тех европейских компаний, которые поддержат строительство Северного потка-2», – резюмировал глава МИД Польши.

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