В Италии задержали пожарных-симулянтов

 

Фото: TVNET

На Сицилии 15 пожарных подозревают в поджогах для получения государственной компенсации. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным следователей, пожарники работали в добровольной бригаде.

Они устраивали поджоги, звонили и сообщали о пожаре. Потом сами его тушили и получали компенсацию размером 10 евро за час работы.

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За их смену насчитывалось до 120 выездов, в то время как в другие смены были зафиксированы около 40 вмешательств пожарных.

Кроме этого, стало известно, что иногда сами пожарные или их родственники звонили в чрезвычайную службу и сообщали о поджогах, которых в действительности не было. Они симулировали выезд на место инцидента.

Подозреваемых уже арестовали. Их обвиняют в мошенничестве и в поджогах.


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