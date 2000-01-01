В Норвегии 25-летний турист должен заплатить несколько тысяч норвежских крон за то, что в Нур-Норге сделал неосторожный шаг и заступил за границу.

Молодой человек поехал на север Норвегии, чтобы увидеть стык, где сходятся три страны: Норвегия, Финляндия и Россия.

Фотографируясь рядом с пограничным камнем, который обозначает соединение русско-финляндско-норвежской границы, молодой человек случайно наступил на сторону России.

По словам полиции, даже такой инцидент считается нелегальным пересечением границы и нарушителя ждет наказание.

«По закону, даже если ты одной ногой наступишь на территорию Росиии, это уже считается, что ты находишься вне зоны Шенгена»,

- сказал представитель полиции.

Он добавил, что для областной полиции такие случаи не редкость. «Во время летнего периода такое случается. Да и зимой тоже, когда в этой местности ездят лыжники.»

О незаконном пересечении границы патрульные пограничники сообщают в полицию. Обычно штраф составляет от 500 до 1000 евро.