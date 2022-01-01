Фото: в Испании назвали имя 22-летнего главаря террористов. Его разыскивают

В Испании названо имя главного подозреваемого в терактах в Каталонии. Газета El Pais сообщает, что это 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Идет его розыск, при этом правоохранители не исключают, что ему удалось бежать из страны.

Предполагается, что Абуякуб остается единственным не задержанным членом террористической ячейки, которая организовала теракты в Барселоне и Камбрильсе и готовила взрывы.

Ранее в полиции говорили, что за рулем фургона, который давил людей в Барселоне, был Муса Укабир. Позже он и еще четверо мужчин совершили наезд на пешеходов в каталонском городе Камбрильс. Всех пятерых застрелила полиция.

Газета The Telegraph предполагает, что Абуякуб мог покинуть территорию Испании и скрыться во Франции.

У полиции есть и задержанные - предполагаемые соучастники застреленных в Камбрильсе террористов. «Радио Свобода» передает, что среди задержанных один гражданин Испании и трое марокканцев.

FOTO: Reuters/ScanPix

Жертвами нападений стали 14 человек: 13 - в Барселоне и один - в Камбрильсе. Более 60 пострадавших остаются в больницах, 17 из них - в критическом состоянии.

Ответственность за нападения в Каталонии взяла на себя группировка «Исламское государство». В Испании объявлен трехдневный траур.