На юге Эстонии уже прошла сильнейшая гроза, деревья повалены на шоссе и здания (фото)

Сегодня вечером примерно в четыре часа в Валгамаа* прошла буря с грозой. На данный момент более 500 домохозяйств остались без электричества. В районе Хельме упали деревья как на шоссе, так и на здания.

Как уже сообщал Русский TVNET, вместе с холодным атмосферным фронтом в субботу днем и вечером во многих регионах Видземе, Земгале и Латгале ожидаются сильные грозовые дожди, предупреждают синоптики.

FOTO: Taavi Niittee/Valgamaalane

Первые тучи уже появились на западе Видземе и движутся дальше на восток и юго-восток.

Гроза в некоторых местах принесет интенсивные дожди, сильные порывы ветра и град. Также не исключены локальные смерчи.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что количество осадков во время грозы местами превысит 15 мм, а скорость ветра составит 15 метров в секунду.

FOTO: Taavi Niittee/Valgamaalane

После грозы на несколько суток наступит относительно прохладная погода - на востоке страны среднесуточная температура упадет ниже +15 градусов, что означает конец метеорологического лета и начало осени. В восточных регионах в основном будет пасмурно и дождливо, на остальной территории Латвии осадков ожидается меньше, а временами будет светить солнце.

FOTO: Taavi Niittee/Valgamaalane

Как уже писал Русский TVNET, Европейский центр экспериментального прогнозирования бурь (ЕЦЭПБ)

сообщает о вероятности града диаметром несколько сантиметров и смерчей,

однако риск разгула стихии меньше, чем на прошлой неделе, когда гроза причинила большой ущерб.

FOTO: Taavi Niittee/Valgamaalane

*Валгамаа (эст. Valgamaa или Valga maakond) — уезд в Эстонии, расположенный в южной части страны. Административный центр — город Валга, расположенный на эстонско-латвийской границе и образующий с латвийским городом Валка по сути единый город, разделённый границей. Уезд состоит из двух городов (Валга и Тырва) и 11 волостей.