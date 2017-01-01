Украина подготовила новые правила въезда для россиян

Правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России, вводящее ряд ограничений, включающих пересечение границы по биометрическому паспорту и заблаговременное заполнение специальной анкеты на сайте МИДа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в правительстве и в Верховной Раде Украины.

Изначально планировалось ввести с РФ полноценный визовый режим, как предполагалось после того, как Европарламент проголосовал за отмену виз для украинских граждан и как требовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Из-за опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму, от идеи отказались. Как объяснил газете заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак,

«если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну».

«В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц - за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника», - сообщил газете источник, близкий к МИД Украины. Анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

10 июля Турчинов предупреждал, что Украина с 1 января 2018 года введет обязательную предварительную электронную регистрацию для въезжающих в страну российских граждан, а также сбор биометрических данных, включая отпечатки пальцев и цифровые фотографии. Как теперь стало известно, решение будет принято раньше - до 1 сентября - и не парламентом, как планировалось ранее, а правительством.