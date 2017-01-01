Агрессивные комары, способные переносить опасную заразу, подбираются все ближе

Ученые обнаружили в Швеции агрессивных комаров, которые способные стать переносчиками крайне опасного вируса лихорадки Западного Нила. К счастью, данный вирус пока у шведских комаров не обнаружен.

Вирус лихорадки Западного Нила может поражать мозг и мышцы сердца, а также приводить к менингиту, пишет портал Tervis со ссылкой на The Local.

Ученые поймали в южной части города Мальме около 50 комаров-анофелесов вида anopheles algeriensis. «Эти комары могут пить кровь прямо днем даже во время солнечной погоды», - отмечает ученый Андерс Линдстрем.

Он отмечает, что пока у комаров не выявлен вирус лихорадки Западного Нила можно не беспокоиться – они отличаются от обычных комаров только своей агрессивностью. Ученый предполагает, что количество таких комаров в Швеции будет расти.