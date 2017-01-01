Жители Эстонии все активнее ездят за алкоголем в Латвию

В этом году почти 30 процентов жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет либо сами ездили в Латвию за алкоголем, либо просили кого-то привезти его. Таковы результаты опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу Postimees.

5,4 процента респондентов покупают алкоголь у южных соседей, где акциз на спиртное существенно ниже, хотя бы раз в месяц. Понятно дело, что самыми активными покупателями алкоголя в Латвии являются жители Южной Эстонии, 55,2 процента которых признали, что в 2017 году приобретали алкогольные напитки в соседнем государстве. В то же время почти 20 процентов жителей Южной Эстонии хотя бы раз в месяц покупают алкоголь в Латвии, пишет Postimees.

По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, ответственного за данный опрос, как правило, алкоголь покупают как минимум 80 процентов жителей Эстонии.

«По сравнению с прошлым годом число людей, предпочитающих покупать алкоголь в Латвии, увеличилось почти вдвое.

Правда, большая часть этих людей лишь пару раз бывала в стране», - отметил эксперт.

По оценке потребителей, приобретаемый в Латвии алкоголь составляет порядка 15 процентов от общего объема приобретаемого спиртного.

«Наблюдается быстрый рост спроса на предлагаемый у соседей алкоголь. Вряд ли в ближайшее время приграничная торговля пойдет на спад», - отметил Воог. По словам эксперта, последний опрос говорит о том, что почти половина жителей Эстонии готова отправиться за спиртным в Латвию.

Разумеется, активнее всего за более дешевым алкоголем в Латвию ездят жители южных регионов Эстонии. «Более половины проживающих в Южной Эстонии людей покупали алкоголь в Латвии. Около 20 процентов ежемесячно ездят за алкоголем к южным соседям», - сообщил Воог.

В приграничных регионах доля привезенного из Латвии алкоголя составляет порядка 40 процентов от общих объемов. По оценке Воога, это довольно внушительный результат.

Важно отметить, что жители Эстонии не ограничиваются покупкой в Латвии только алкоголя.

«Несмотря на то, что к соседям едут в первую очередь за спиртным, эстонцы предпочитают покупать там и прочие товары.

Разумеется, чаще всего это делают жители приграничных районов. Например, топливо в Латвии покупали 25, а строительные материалы 14 процентов обитателей юга Эстонии», - отметил эксперт Kantar Emor.

Эстонских производителей алкоголя такой положение дел не устраивает. По словам члена правления Saku Õlletehase AS Яана Хярмса, результаты опроса подтверждают ранние прогнозы, что высокие акцизы побудят людей совершать покупки у соседей. Так, массовая приграничная торговля оставит Эстонию не только без налогов, но и приведет к сокращению рабочих мест.

«Если политики говорят, что регулярно покупки в Латвии совершает лишь мала часть жителей страны, то результаты опроса говорят об обратном», - сказал он.

По словам Хярмса, проведенные ими подсчеты говорят о том, что из-за приграничной торговли Эстония будет ежегодно недосчитываться 53 млн евро налогов (акциз и налог с оборота. Согласно подсчетам Эстонского союза производителей продуктов питания, потери могут составить 150–170 млн евро.

«Возможно, находящимся в Таллинне министерствам действительно не видно машины, отправляющиеся в Латвию за алкоголем, но результаты опроса говорят о том, что почти 20 процентов жителей Таллинна, то есть 60 000 человек, ездили к соседям за алкоголем», - отметил член правления пивоваренного завода Saku.

Как отметит Хармс, рынок напитков в большей степени зависит от погоды, а в Латвии наблюдается стабильный рост. «Продажи в латвийских магазинах превосходят наши прогнозы. Мы в Sakus все еще надеемся, что правительство сделает правильные выводы из всего происходящего, а затем пересмотрит повышение акциза», - сказал он.