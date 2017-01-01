Сочи накрыла катастрофа. Разбушевалась стихия: снег, ливни с градом, сели, смерчи

Курортный город Сочи в Краснодарском крае вечером 29 августа подвергся серьезному удару стихии: выпал снег, прошли ливни с грозами и градом, сошли селевые потоки, а в акватории Черного моря неподалеку от побережья сформировалось сразу несколько смерчей. Сведений о пострадавших не поступало.

Снег выпал в горах в районе популярного у туристов местечка Красная Поляна. По словам местных жителей, сперва выпал крупный град, который сменился небольшим снегопадом, передает сайт «Кубань24», отмечая, что снега в августе в этом районе не наблюдалось в последние 20 лет.

Помимо этого, в районе той же Красной Поляны в двух местах сошли грязевые сели. Один из них накрыл припаркованный автомобиль на дороге у подножья гор, а другой заблокировал более 20 машин в одном из противоселевых тоннелей около курорта «Роза Хутор».

По данным РЕН ТВ, в беду попали машины с туристами. Заблокированные люди позвонили спасателям и сообщили в произошедшем.

Прибывшие спасатели первым делом вывели из тоннеля 10 детей, а затем 20 взрослых,

передает «Кубань24». Поздно вечером дорогу удалось расчистить и вывезти из тоннеля все машины, сообщил журналистам пресс-секретарь Краснодарской аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Ляхоцкий.

В тот же вечер над Черным морем у побережья Сочи одновременно сформировалось до 12 смерчей, сообщает портал Sochi.com. По данным регионального МЧС, до суши они не дошли и никакого ущерба не нанесли, отмечается в публикации.

Вместе с тем ливень буквально затопил поселок Молдовка недалеко от сочинского аэропорта, а в центре Адлера на улице Ленина на проезжую часть упало большое дерево и полностью перегородило движение транспорта, сообщает «Макс-Портал».

Власти Сочи предупредили туристов и местных жителей, что 30-го и 31 августа в городе ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-25 м/с, возможно формирование смерчей над морем, сход селей, резкие подъемы уровня воды в реках и малых водотоках до неблагоприятных отметок, сообщает РИА «Новый день». Все городские службы переведены на усиленный режим работы.