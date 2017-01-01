США потребовали от России закрыть Генконсульство в Сан-Франциско за два дня

Власти США потребовали от российского правительства в двухдневный срок, до 2 сентября, закрыть Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, один из отделов посольства в Вашингтоне и один из дипломатических объектов в Нью-Йорке. Это стало ответом на решение Кремля о высылке американских дипломатов из России, которое, по мнению США, было необоснованным и нанесло вред двусторонним отношениям, передает агентство Reuters.

"Мы уверены в том, что эти действия (высылка американских дипломатов из РФ. - Прим. NEWSru.com) имели разрушительный эффект на отношения между двумя странами. В духе взаимности, который декларируют русские, мы требуем закрытия Генерального консульства России в Сан-Франциско", - заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Таким образом, в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что после этого решения у США и РФ останется по три консульства. У Вашингтона - генконсульство в Екатеринбурге, консульства в Санкт-Петербурге и Владивостоке. У Москвы - в Хьюстоне, Сиэтле и Нью-Йорке.

«В то время как сохраняется неравенство в численности дипломатических и консульских отделений, мы решили разрешить правительству РФ сохранить некоторые отделения, чтобы приостановить закручивание спирали в наших отношениях», - пояснили в Госдепе.

При этом в Вашингтоне предупредили о готовности к дальнейшим действиям в отношении РФ в случае необходимости.

«США надеются, что шаг на пути к желанию России достичь дипломатического паритета поможет избежать дальнейших ответных действий с обеих сторон и поможет двигаться вперед, чтобы достичь цели обоих президентов: улучшения отношений между двумя нашими странами и роста сотрудничества в сферах совместных интересов. США готовы предпринять дальнейшие действия в случае необходимости», - добавила Нойерт (цитата по «Интерфаксу»).

Вашингтон: речь не идет о высылке российских дипломатов

Несмотря на новые ограничения, в Вашингтоне подчеркнули, что США не требуют высылки российских дипломатов. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель администрации США.

«На данный момент мы не высылаем российских дипломатов»,

- заверил он (цитата по РИА «Новости»).

Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско пока никак не комментирует ситуацию. «Ситуация уточняется», - отметил дипломатический источник (цитата по ТАСС). Как сообщил осведомленный источник агентства в генконсульстве РФ в Нью-Йорке, «пока не поступало никаких официальных уведомлений» относительно требования Госдепа закрыть один из отделов генконсульства в Нью-Йорке.

28 июля российские власти объявили о решении в ответ на принятый конгрессом США законопроект о новых санкциях против РФ сократить численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек, а также закрыть доступ к даче в Серебряном Бору и складу на Дорожной улице.

Позже президент Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов.

Как известно, 29 декабря прошлого года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что Белый дом в нарушение международного права пошел на фактическую экспроприацию российской госсобственности. В то же время Путин заявил, что Россия пока воздержится от зеркальных мер.

Между тем президент США Дональд Трамп, комментируя решение РФ о высылке американских дипломатов, ранее заявлял, что очень благодарен за него российскому президенту, так как Вашингтон теперь сможет сократить расходы на выплату зарплат.