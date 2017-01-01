ИГИЛ контролирует в Ираке только один город

Правительство Ирака в четверг, 31 августа, объявило, что иракские войска одержали победу над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на всей территории провинции Найнава в северо-западной части страны.

По словам премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади, город Талль-Афар полностью освобожден. "Мы говорим боевикам ИГ: "Где бы вы ни были, мы до вас доберемся. Перед вами выбор - или сдаться, или умереть", - сказал он.

Провинция Найнава на границе с Сирией была захвачена джихадистами в 2014 году.

В административном центре Найнавы - Мосуле - исламисты тогда провозгласили создание «халифата». В июле 2017 года этот многомиллионный город был освобожден иракской армией при поддержке международной коалиции. В последние дни шли ожесточенные бои с боевиками ИГ за Талль-Афар - другой крупный город в Найнаве.

В Ираке под контролем группировки «Исламское государство» теперь остались лишь два региона: Хавийя в центре страны и города Эль-Кайм, Рава и Анна в пустыне на границе с Сирией.

Ранее в Ираке в результате авиаудара был ликвидирован Фадель Хайфа, которого считают помощником лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади.