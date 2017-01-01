Польша ограничивает небо на границе с РФ

Польша с 1 по 30 сентября ограничит воздушное движение для гражданских самолетов на северо - востоке и востоке страны, вблизи границ с Россией и Беларусью. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования ВС Польши Пьотр Валатек.

«Ограничения должны создать условия для безопасного выполнения полетов в этом районе государственной авиацией», - сообщил Валатек.

Он также отметил, что остальные причины ограничения полетов - засекречены. Район ограничения полетов - 30 км от границы в глубь страны до высоты 2 тыс м.

Валатек уточнил, что запрет не будет касаться пассажирских самолетов и самолетов спасательной авиации. В основном, запрет касается небольших спортивных и частных самолетов.

Напомним, российские военные учения Запад-2017 в Беларуси запланированы на сентябрь. Союзники США в Восточной Европе и Украина опасаются, что они могут оказаться «троянским конем», с помощью которого Россия оставит там военную технику.