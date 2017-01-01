Трамп собирает экстренное совещание по Северной Корее

Президент США Дональд Трамп проведет в воскресенье совещание со своей командой по национальной безопасности в связи с проведенным в Северной Корее ядерным испытанием. Какие меры будут обсуждаться на совещании, Белый дом не анонсировал. Однако известно, что глава Минфина Стив Мнучин сообщил о подготовке новых экономических санкций еще до его начала - эту информацию передавало Reuters.

Ранее в воскресенье Трамп отреагировал на шестое, самое мощное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей. В Twitter он написал, что «слова и действия (Пхеньяна) по-прежнему носят чрезвычайно враждебный характер и представляют опасность для Соединенных Штатов». По его словам, «Северная Корея - страна-изгой, которая стала серьезной угрозой и поставила в неловкое положение Китай, который пытается помочь, но без особых успехов». (Цитата по «Голосу Америки».)

Северная Корея в воскресенье объявила об успешном испытании термоядерной водородной бомбы.

Судя по мощности подземных толчков, которая достигала магнитуды в 6,3, бомба была на порядок мощнее тех, что испытывались ранее.

При этом Пхеньян объявил, что ее можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету в качестве боеголовки.

В сообщении официального северокорейского информагентства ЦТАК говорится, что «водородная бомба» для оснащения боевой части МБР разработана «в соответствии с замыслом Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных сил». Испытание там назвали «совершенным успехом». Об этом объявила диктор Корейского центрального телевидения Ли Чхун Хи, которая вышла на пенсию в 2012 году, но иногда появляется в эфире в связи с важными событиями.

Она также отметила, что ядерный взрыв не привел к выбросу радиации в атмосферу.

Япония сразу после сообщений об испытании потребовала экстренно созвать Совет Безопасности ООН. Совместно с Южной Кореей сейчас прорабатывается новый пакет санкций. К осуждению присоединились ведущие мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Российский МИД также осудил испытание, но об усилении санкций в сообщении не говорилось: напротив, дипломаты призывали налаживать диалог.

Президент России Владимир Путин в воскресенье встречался с руководителем Китая Си Цзиньпином. Агентство Xinhua после встречи скупо сообщило, что лидеры двух стран договорились «должным образом отреагировать» на действия КНДР.