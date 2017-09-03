Видео: в России фура врезалась в два десятка легковушек

В Воронежской области фура с лесом врезалась в десяток легковушек: после столкновения начался пожар, из-за которого оказалась заблокирована федеральная трасса М4. Число пострадавших уточняется.

«Вести-Воронеж» сообщают, что ЧП произошло недалеко от населенного пункта Лосево, который находится на границе Павловского и Бобровского районов. По этим данным, в ДТП оказались вовлечены от 20 до 30 автомобилей.

Предположительно, сначала произошло столкновение 3-4 машин на спуске с Меловой горы. Позже в образовавшийся затор врезалась на полной скорости фура с лесом. Длинномер в итоге загорелся.

Груженый лесовоз протаранил машины, стоящие в пробке #дтп #авария #м4дон Публикация от Lev Dubovsky (@lev_dubovskiy) Сен 3 2017 в 7:33 PDT

Сообщается, что с места столкновения одну девушку забрали на «скорой».

На официальном сайте ГУ МЧС по области уточняется место происшествия: 631-й километр трассы «Дон». По данным спасателей, повреждены лишь 8 автомобилей, а не десятки.

При этом подтверждается, что в результате ЧП есть пострадавшие.

На видео, снятом очевидцем, видны последствия аварии. Там можно насчитать более 20 вовлеченных в нее автомобилей.





