Как производители пальмового масла выживают орангутанов из лесов

Тропические леса в Индонезии называют мировой столицей орангутанов. Однако живущие там приматы находятся под угрозой исчезновения из-за растущих плантаций пальмового масла, которые отбирают территорию обитания животных, сообщает агентство AP.

Пальмовое масло используется в производстве различных продуктов, начиная со сладостей и заканчивая губной помадой. Индонезия — ведущий производитель пальмового масла и с увеличением спроса растет и число плантаций. Предприятия осушают болота и вырубают леса, чтобы освободить место под плантации.

В результате этого орангутаны и другие животные лишатся своей среды обитания. Они умирают от голода или от рук рабочих плантаций.

FOTO: AP/ScanPix

В августе группа защитников орангутанов и представители Агентства защиты природы Индонезии отправились на поиски самки с малышами, о которых получили сообщение. Их найти не удалось, зато обнаружили 50-килограммового 20-летнего самца, которого усыпили и на носилках подняли в машину.

После 8-часовой поездки названный Блэком орангутан попал в резерват Джанто, в провинции Ачех.

Подсчитано, что сейчас в дикой природе всего 6600 Суматранских орангутанов, находящих под угрозой исчезновения.

FOTO: AP/ScanPix

«Мы не хотим перевозить диких орангутанов. Это очень сложно и рискованно», - поясняет природный активист и исследователь приматов Йен Синглтон.

«Это последнее средство. И это показывает, в какой ужасной ситуации живут многие из этих животных, поскольку уничтожается их природная среда обитания».

Трипа — последнее место в мире, где в дикой природе живут орангутаны, тигры, слоны и носороги. Плантации пальмового масла — не единственная угроза для этой территории, флору и фауну также уничтожают вырубкой лесов индустрия производства бумаги и горнодобывающая промышленность.