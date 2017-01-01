Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге

В ходе предвыборного митинга в немецком Гейдельберге неизвестные забросали канцлера Ангелу Меркель помидорами. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Der Spiegel.

Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были пущены два помидора. Один из «снарядов» попал в левое бедро канцлера, другой — в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком.

Несмотря на инцидент, Меркель продолжила выступление. Полиция не сумела поймать хулиганов.

В ноябре 2014 года участники акции протеста в Праге в попытке забросать яйцами и помидорами президента Чехии Милоша Земана попали в его немецкого коллегу Йоахима Гаука. Тогда политиков не спасла даже «вооруженная» зонтиками охрана.