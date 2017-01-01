Мощнейший за всю историю ураган «Ирма» достиг Карибских островов

Ураган «Ирма», сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг Карибского бассейна и движется по направлению к США. Ураган стремительно набирает силу.

Со скоростью до 295 км/ч ураган «Ирма» в среду, 6 сентября, обрушился на Малые Антильские острова. Накануне Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) присвоил «Ирме» пятую категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

«Харви», «Ирма», «Катя»

По оценке экспертов, «Ирма» превышает по силе недавний ураган «Харви», унесший жизни не менее 60 человек. Более одного миллиона жителей в штатах Техас и Луизиана были вынуждены покинуть свои дома. Нанесенный ураганом «Харви» ущерб оценивается в 190 млрд долларов.

Между тем Национальный центр США по наблюдению за ураганами, сообщает о новой угрозе. Над Мексиканским заливом сформировался ураган «Катя» и движется со скоростью 65 км/ч к юго-востоку США.