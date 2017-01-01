Ураган «Ирма» ровняет с землей здания на карибских островах; есть погибшие

Мощнейший среди наблюдаемых в Карибском бассейне ураганов «Ирма» на пути к побережью США буквально сровнял с землей строения на нескольких островах, сообщает CNN. Сведения о жертвах стихии поступают отрывочно. По официальным данным на утро четверга погибло на острове Сен-Мартен - 6 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Ирма» накануне достигла силы наивысшей, пятой категории: скорость ветра в центре вихря приближалась к 300 км/ч. На пути урагана оказались Антигуа, Барбуда, Сен-Мартен (Синт-Мартин) и Сен-Бартс. На островах «Ирма» срывала крыши с самых основательных построек и разрушала менее прочные, вырывала с корнем деревья, обрывала линии электропередач.

Скорость ветра при прохождении «Ирмы» через регион превышала 260 км/ч и при порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 метров.

Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) - Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тысяч человек, в голландской - 40 тысяч. На французской части жертвами стихии стали не менее 6 человек. Там разрушены почти все строения.

«Это огромная катастрофа, 95% острова разрушена. Я в шоке и полной растерянности от произошедшего», - заявил AFP глава местного совета.

Трамп обещает поддержку

Президент США Дональд Трамп в среду заверил губернаторов штата Флорида, а также Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов в федеральной поддержке в связи с приближением урагана «Ирма», сообщил по итогам телефонных разговоров Белый дом.

"Президент подтвердил, что федеральное правительство активно готовится к урагану "Ирма" даже в условиях оказания помощи штатам Техас и Луизиана в связи с ураганом "Харви", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Подчеркивается, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям будет координироваться с местными властями и вместе с другими ведомствами будет поддерживать их усилия.