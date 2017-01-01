Кандидат в президенты РФ заявил, что Крым – Украина

Кандидат в президенты России от оппозиционной политической партии Яблоко Григорий Явлинский заявил, что «Крым – территория Украины, аннексированная вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным Россией». Такое заявление политик сделал в своей предвыборной программе, опубликованной на его персональном сайте.

Согласно документу, политик планирует прекратить любые формы силового вмешательства во внутренние дела Украины и «декларировать приверженность ее территориальной целостности».

Кроме этого, в программе говорится, что «выполнение этих обязательств в отношении Крыма должно быть неразрывно связано с уважением достоинства и интересов всех жителей полуострова".