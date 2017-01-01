Главы МИД ЕС считают необходимым увеличить давление на Северную Корею

На проходящей в Таллинне неформальной встрече глав МИД ЕС было решено, что необходимо увеличить давление на Северную Корею.

На начавшейся в четверг в Таллинне неформальной встрече глав МИД ЕС под руководством верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини в ходе совместной с министрами обороны ЕС дискуссии обсуждалось выполнение инициатив блока в области обороны, в том числе инициативы еврокомиссии по поощрению европейской оборонной промышленности и трансграничного сотрудничества предприятий оборонной промышленности, сообщил МИД.

На рабочей встрече глав МИД также обсуждались последние события на Корейском полуострове и испытания ракет в Северной Корее. Северная Корея несмотря на резолюции Совета безопасности ООН и постепенному ужесточению санкций в отношении Пхеньяна продолжает работу над запрещенными программами.

По словам главы МИД Свена Миксера, нельзя допускать ситуации, в которой кто-либо нарушает свои международные обязательства и подвергает угрозе всеобщую безопасность. «ЕС должен придерживаться единой политики в отношении Северной Кореи и при необходимости ужесточать санкции, чтобы препятствовать разработкам ядерного оружия в Северной Корее. Мы нуждаемся в решении, которое привело бы к прекращению запрещенных программ и превращению Корейского полуострова в свободную от ядерного оружия зону», - сказал Миксер.

Миксер также отметил, что сейчас нужно уделять все больше внимания более тесному и эффективному сотрудничеству в области обороны и безопасности, как в ЕС, так и в сотрудничестве со странами-кандидатами. «События последних лет болезненным образом коснулись чувства безопасности наших людей, совершенно понятно, что общественность ждет от ЕС более заметной роли в качестве гаранта безопасности как в ЕС, так и за его пределами», - сказал министр. Миксер добавил, что безопасная и защищенная Европа является одним из главных приоритетов председательства Эстонии и что прошедшие в четверг обсуждения продемонстрировали твердое намерение стран-членов усилить сотрудничество в этой области.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с мирным процессом на Ближнем Востоке и миграцией.

Миксер также представил коллегам на встрече разработанное в МИД веб-приложение EU Sanctions Map, которое содержит информацию о санкциях ЕС и станет доступным для общественности в конце сентября. Сейчас в ЕС используется около 40 режимов санкций, утвержденных СБ ООН или Советом ЕС. Поэтому важно, чтобы общественности было понято, какие обязанности связаны с санкциями для частного и публичного сектора ЕС.

В пятницу на встрече будут обсуждаться методы работы совета по иностранным делам, вместе с главами МИД стран-кандидатов в ЕС министры обсудят предупреждение и борьбу с радикализацией и экстремизмом.

После встречи по приглашению главы МИД Эстонии пройдет совместный обед глав МИД ЕС и стран Восточного партнерства, где обсудят практические шаги по укреплению в сотрудничестве стран ЕС и Восточного партнерства устойчивость к кризисам по соседству с ЕС, особенно посредством укрепления сотрудничества в области безопасности.