Сын Дональда Трампа рассказал, зачем он встречался с российским адвокатом

Сын президента США Дональд Трамп - младший в четверг, 7 сентября, дает показания в юридическом комитете сената - одной из трех структур, расследующих предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Ожидается, что Трампа-младшего будут опрашивать в течение нескольких часов, сообщает AP. Знакомый с ситуацией источник агентства сообщил, что сын президента США подготовил открытое заявление на 15-20 минут перед закрытой частью интервью.

В ходе слушаний Трамп-младший сообщил, что

в прошлом году перед встречей с российским юристом он был готов к получению информации о главном конкуренте отца на президентских выборах, экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон,

включая сведения о ее «состоянии здоровья, характере и квалификации».

В преддверии дачи показаний предполагалось, что основная их часть будет посвящена широко обсуждавшейся ранее в прессе встрече в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower, участниками которой были, в частности, Трамп-младший и российский юрист Наталья Весельницкая. Как следовало из опубликованной в СМИ переписки об организации этой встречи, она была призвана стать частью усилий российских властей по поддержке Трампа.

По информации The New York Times, в подготовленном письменном заявлении для юридического комитета сената Трамп-младший пояснил, что он изначально испытал противоречивые чувства, когда узнал, что у Весельницкой может быть информация о Клинтон.

«Несмотря на его интерес, он сказал, что он всегда собирался проконсультироваться со своими адвокатами о правильности использования любой информации, которую Весельницкая, имеющая связи с Кремлем, предоставила ему на встрече», - отмечает издание.





