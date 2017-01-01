Ураган Ирма: с Кубы эвакуировали 700 тысяч человек (видео)

Из восточных районов Кубы, которые может затронуть ураган Ирма, эвакуированы 700 тысяч человек. По данным местных СМИ, людей размещают в домах родственников, 45 эвакуационных центрах, 39 специализированных убежищах.

В настоящее время в некоторых районах на востоке Кубы идут ливневые дожди, которые вызывают подтопления прибрежных районов. Они сопровождаются сильным ветром.

Ранее тропическая буря, указывающая на приближение урагана Ирма, обрушилась на провинции Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас на востоке Кубы.

Главный штаб службы гражданской обороны Кубы ввел режим тревоги в восточных и центральных провинциях страны - Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Лас-Тунас, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Вилья-Клара.

Чрезвычайные меры, предусмотренные режимом тревоги на Кубе, включают эвакуацию населения из наиболее опасных районов, полный запрет на движение автотранспорта и отключение электросетей из соображений безопасности.

В кубинских провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Матансас, расположенных западнее, введен «уровень информирования» о стихии. Им предусмотрена подготовка убежищ, очистка улиц и складирование продовольственных запасов и топлива.

Ранее сообщалось, что энергоснабжающая компания Florida Power & Light Company (FPL) закроет две атомные электростанции в штате Флорида в связи с приближением урагана Ирма.