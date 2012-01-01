Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек

13-летняя британская девочка из Сомерсета Джемайма Лайзелл, которая умерла в 2012 году от аневризмы мозга, пожертвовала свои органы - сердце, поджелудочную железу, легкие, почки, тонкую кишку и печень - и помогла восьми разным людям, в том числе пятерым детям, сообщает BBC.

В ведомстве национальной системы здравоохранения NHS Blood and Transplant, отвечающем в Великобритании за донорство крови и трансплантацию органов, заявили, что ни один другой донор не помог стольким людям.

Как правило, на одного донора в среднем приходится 2,6 трансплантации, восемь - случай уникальный,

говорят там.

Девочка была госпитализирована, когда готовилась к 38-летию своей матери, и умерла через четыре дня в Детской королевской больнице Бристоля. Ее сердце, тонкая кишка и поджелудочная железа были пересажены трем разным людям, два человека получили ее почки. Печень была поделена и пересажена еще двум пациентам, также одному пригодились ее легкие.

Родители девочки - 43-летняя преподаватель актерского мастерства Софи Лайзелл и 49-летний управляющий директор строительной фирмы Харви Лайзелл говорят, что Джемайма была готова стать донором. Они обсуждали это за пару недель до ее смерти, когда знакомый семьи погиб в катастрофе. «Они были в реестре, но их органы не могли быть пожертвованы из-за обстоятельств их смерти», - отметила Софи.

"Джемайма никогда раньше не слышала о донорстве органов", - говорят родители, которые после ее смерти дали согласие на это.

"Инстинкт каждого родителя заключается в том, чтобы сказать "нет", поскольку мы запрограммированы защищать ребенка.

Только зная о согласии Джемаймы, мы смогли сказать "да".

Аневризма может развиваться в любом месте тела, но чаще всего в мозге и вокруг сердца, у детей они редки, и пока неясно, от чего кровеносные сосуды ослабевают.

Родители и 17-летняя сестра Джемаймы Амелия теперь основали компанию Jemima Layzell Trust, которая помогает молодым пациентам с травмами головного мозга и содействует донорству органов.

Сотни людей умирают, ожидая трансплантации, потому что многие отказываются от донорства органов.

В 2016 году в ожидании органов умерло 457 человек, в том числе 14 детей. Сейчас в списках ожидания числятся 6414 человек, в том числе 176 детей, поэтому британские СМИ занимаются рекламой донорства.