СМИ: Автомобиль Меркель закидали помидорами

Автомобиль канцлера Германии Ангелы Меркель закидали помидорами в ходе визита в Мекленбург-Переднюю Померанию на встречу с избирателями, сообщает Ostsee Zeitung.

В городе Вальгаст, куда приехала канцлер, собрались около 150 демонстрантов, которые встретили ее машину свистом и неодобрительными криками.

Отмечается, что демонстранты-сторонники «правых «партий кричали: «Уходи, уходи».

На мероприятии канцлер призвала голосовать за ее партию, христианско-демократический союз, на выборах в Бундестаг 24 сентября.

«За прошлые заслуги не выбирают. Но по уровню безработицы вы можете видеть, что мы кое-чего достигли», − сказала Меркель.

Ранее в городе Гейдельберг на сцену, где выступала канцлер Германии неизвестные бросили несколько помидоров. На инцидент Меркель отреагировала сдержанно и с улыбкой.