Трамп выделил $15 млрд на ликвидацию последствий урагана Харви

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Эта сумма вдвое больше той, которую предполагалось выделить изначально.

При этом Трампу пришлось пойти на повышение потолка государственного долга для того. Ранее президент США провел встречу с лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, которые после этого объявили о достижении компромиссного решения – госдолг повышен до 8 декабря, что способствует решению разногласий по бюджету между Республиканской и Демократической партиями.

В конце августа ураган Харви разрушил штат Техас. Погибли более 70 человек. Сейчас на Флориду надвигается ураган Ирма, который еще сильнее. Также набирает силу третий ураган – Хосе.