Субъективно о Рига-Москва: «Российские русские для меня слишком русские»

Аэропорт Домодедово. Таджик, с любовью подметающий урны для мусора самым настоящим веником; армяне, которых многие россияне до сих пор называют «хачиками», предлагающие услуги такси всем прилетающим; надменные мужчины в костюмах с телефонами Vertu в руках; гламурные «чики на Лабутенах» с дизайнерскими сумками и шпицами в переносках; китайцы, которые, выходя из аэропорта, с акцентом кричат «Ура» и аплодируют, - в первый час моего пребывания в Москве мне показалось, что здесь все ровно так, как я и представляла. Однако столица России смогла меня удивить. Я провела там пять дней, и, кажется, мне есть, что рассказать.

Скажу сразу – мнение мое очень субъективное. Однако все, о чем я пишу, действительно имело место быть, а значит, я имею право на этот рассказ, пусть и субъективный.

Несмотря на то, что многие стереотипы о столице России были разрушены, Москва все равно для меня останется не только городом круглосуточных элитных спортивных клубов, салонов красоты и ломбардов, которые находятся напротив домов-музеев гениальнейших поэтов, писателей и деятелей всех времен;

историей успеха разработчиков и бизнесменов, которые трудятся в офисах напротив заведений «круглосуточное караоке-сауна»; недвижимости по цене апартаментов на Лазурном берегу и квартир, которые сдаются «строго лицам славянской внешности», но и городом, в котором «я никогда не хотела бы жить».

«Москва - не Россия», Москва меняется

Москва меняется. Об этом сами москвичи говорят с нескрываемой гордостью. Если забить в Гугл фразу «что поменялось в Москве за последние годы», можно узнать, что в метро появился wifi, а на многих дорогах - выделенные полосы для движения общественного транспорта (меня, правда, больше удивило, как в таком огромном городе их могло не быть, нежели их появление). Отмечается и появление велодорожек (ну все же знают, насколько противоречиво оценивалось их появление в Риге), облагораживание парков, создание зеленых насаждений, появление новых станций метро, многофункциональных центров, где можно оформить ряд документов, избежав известной «российской бюрократии».

FOTO: TASS/Scanpix

FOTO: Виктория Пушкеле/Русский TVNET

Сами москвичи и многие приезжие отмечают борьбу с наружной рекламой. Действительно, здесь исчезли дорожные рекламные перетяжки, удалось минимизировать количество рекламных вывесок и лайтбоксов. После введения административного наказания за нанесение надписей на дорожное покрытие, стало очень мало рекламы на асфальте (рижанам оценить эти изменения сложно ввиду того, что мы с подобной проблемой не сталкивались).

Реклама на асфальте в Москве. При знакомстве наградят всем? pic.twitter.com/8GPUl2oXzp— Корыстов Владимир (@Korystov) 16 июля 2015 г.

Стоит отметить и появление «Яндекс Такси» и Uber, стоимость проезда на которых более чем адекватная. Однако лично меня больше всего удивило наличие usb-портов для зарядки телефонов на остановках общественного транспорта.

FOTO: Виктория Пушкеле/Русский TVNET

Москва постоянно строится. Здесь делают новые транспортные развязки, круглосуточно(!) ремонтируют дороги. Причем делают это не так, как к этому привыкли рижане – когда ты как пешеход вынужден обходить перерытые тротуары по неогороженной проезжей части улицы Элизабетес в то время, как пять строителей курят, наблюдая за тем, как один их напарник лениво махает лопатой. Строят и чинят здесь быстро - высока вероятность, что в четверг разница с тем, что ты видел на одной и той же улице в среду, будет существенной.

О соблюдении дедлайнов в строительстве (которое так не свойственно при ремонте рижских центральных улиц) я ничего сказать не могу - есть вероятность, что строители просто спешили закончить ремонтные работы ко Дню Москвы, который состоялся через день после моего возвращения в Ригу. Впрочем, это лишь мои догадки.

Кстати, многие москвичи признаются, что высоко оценивают работу мэра Москвы Собянина. Про Путина почему-то молчат.

В Москве действительно очень чисто. Мне было очень сложно поверить – как такое возможно в городе, в котором живут 18 миллионов человек, в городе, где катастрофически не хватает урн, где местные без зазрения совести бросают на землю окурки и флайеры «узи простаты», полученные в переходе от человека в костюме сердца?

«Понаехали тут»

Мне сразу вспомнился таджик с веником у аэропорта Домодедово и то, с каким усердием он сметал пепел с мусорных урн. Сейчас мне кажется, что он старался больше всех остальных, кого я видела в Москве на протяжении дальнейшего пребывания в этом мегаполисе.

Больше тех молодых москвичей, которые жалуются, что должность в неплохой компании можно получить лишь имея пару-тройку влиятельных знакомых, готовых за тебя поручиться; больше тех, кто, несмотря на все вышеупомянутые запреты, ночью выходит на улицы города с баллончиком и трафаретом очередной рекламы.

В Москве действительно много приезжих неславянской внешности, в основном это выходцы из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Называть их «понаехавшими», на мой взгляд, несправедливо - они делают ту работу, которой брезгуют сами москвичи. Они строят дома, ремонтируют проезжие части, тщательно моют асфальт, торгуют в магазинах, подметают пол в метро.

Они делают то, из чего строится образ Москвы как меняющегося, развивающегося города. Они делают то, что делает столицу России привлекательной в глазах приезжих и таких же «понаехавших».

Они вежливо общаются, трудолюбиво работают, пытаясь зацепиться за любую возможность. Они действительно стараются - на мой взгляд, даже больше тех, кто несколько часов стоя в пробке в своем автомобиле S-класса пытается поучаствовать в переговорах, подсоединившись к видеоконференции.

Москва стоит!

Москва – это многокилометровые пробки. Если у нас даже самое незначительное опоздание становится поводом для, как минимум, извинения, в Москве даже опоздание на час считается нормой. Думаю, тем, кто ругается и нервничает, опаздывая на 10 минут по причине транспортного затора на Вантовом мосту, садиться за руль автомобиля в столице России не стоит - лучше спускайтесь в метро. Ну а если у вас боязнь толпы или демофобия, лучше вызовите такси и... круг замкнется.

FOTO: Виктория Пушкеле/Русский TVNET

Теперь о расстояниях.

Когда я слышала фразу «Снял квартиру в московском микрорайоне совсем недалеко от метро – всего 15 минут на автобусе, а потом еще 40 минут до центра с двумя пересадками на метро», у меня начинал дергаться глаз.

Когда мне сообщили, что финальная точка маршрута находится «вот буквально здесь за углом», я не рассчитывала пройти несколько километров...

Многие из тех, кто несколько лет назад говорил «Я никогда не смогу жить в Москве», а потом переехал туда, признаются - к расстояниям, толпам, давке в метрополитене, режиме жизни в стиле «Moscow never sleeps» привыкаешь достаточно быстро. И если изречение о «никогда не» я прокомментировать не могу, то к расстояниям, скорее всего, действительно привыкаешь - спустя три дня прибывания в Москве между «проехать одну остановку на метро» и «пройтись пешком» я выбрала второе. С моих уст сорвалось: «Да тут недалеко»... Позже поняла - так я охарактеризовала свой маршрут, примерно равный дороге от рижского памятника Свободы до Замка света.

В Москве невкусно

За час до вылета из Риги я сняла в банкомате 50 евро. Зря! Как оказалось позже – даже снимать наличные деньги в московском банкомате немного выгоднее, чем в банкомате «недружественного» банка в пределах нашей страны. Комиссия за снятие денег с карты Swedbank в банкомате Citadele – 3 евро 85 центов, комиссия за снятие «налички» в «Сбербанке» - 3 евро 15 центов.

Латвийской банковской карточкой без неприятных последствий в виде непомерной комиссионной платы можно рассчитываться везде – в аппаратах по продаже билетов на метро, в магазинах и ресторанах. Кстати, об общепите.

В Москве мне было невкусно. Быть может я ела не то и не в тех местах, но вся еда была либо пресной, либо пересоленной, либо просто безвкусной.

Московские цены, c учетом нынешнего курса рубля, не кажутся невероятно высокими - скромный ужин-перекус в рядовом кафе обойдется примерно в 500 рублей (7 евро 25 центов), проезд на метро - 55 рублей (80 центов). И это с учетом того, что в 2017 году, по данным Worldwide Cost of Living, столица России поднялась на 98 позицию в рейтинге самых дорогих городов мира.

Стоит отметить, что мое мнение о «невкусной Москве» разделили и многие из тех, с кем в столице России мне удалось пообщаться.

«Русские, вы для меня слишком русские»!

О людях, с которыми мне удалось пообщаться или хотя бы обмолвиться словечком в Москве, можно, пожалуй, написать целую серию статей.

Это коренной москвич, с которым я познакомилась у памятника Ленину, рассказавший про службу в армии, проблемы с работой, личной жизнью и посоветовавший мне рожать («если я, конечно, надумаю») в 29-м роддоме.

Это девушка, которая вернулась в Москву из Индии, чтобы поддержать мать после развода, и в ближайшее время планирует улететь в Африку. Это журналисты из Армении, искренне интересующиеся, как живется жителям Латвии после вступления нашей страны в Евросоюз. Это незнакомая мне девушка у станции метро «Октябрьская», которая, крепко ругнувшись в разговоре со своим собеседником, обернулась и сказала мне: «Ой, извините»!

Это люди, которые придерживают двери, но не здороваются в лифте.

Это люди, которые ругают Запад и являются патриотами своей страны, презирая ее руководство. Это невероятно начитанный гид в Третьяковской галерее, способный максимально корректно и интересно ответить на самых глупый вопрос простого обывателя, делающего селфи напротив картины «Иван Грозный убивает своего сына».

Это люди, принимающие участие в разработке мультимедийных проектов, и это люди, зазывающие в заведения общепита в костюме шаурмы.

Несмотря на то, что я считаю себя русской (родившейся и прожившей всю свою жизнь в Латвии), а Москва вроде как и не Россия (есть же такое выражение?), русские россияне, москвичи остаются для меня слишком русскими. И я не знаю, как это объяснить. Да и нужно ли?

Вместо эпилога

Если исходить из убеждения, что в жизни каждого должен быть хоть один пропущенный самолет, свою программу «минимум» я уже выполнила – тем самым «хоть одним» для меня стал рейс «Москва, Домодедово – Рига».

В аэропорту Шереметьево, откуда вылетал следующий рейс в Ригу, мы вместе с женщиной, родившейся в Латвии, но всю сознательную жизнь прожившей в России, разговорились.

Мне удалось узнать, что она летит в Ригу для того, чтобы дать согласие на отключение своей матери от аппаратов поддержания жизнедеятельности. Несмотря на всю трагичность ситуации и накатывающиеся на глаза слезы, она призналась – Рига ей очень нравится.

Кроме того, рассказала – в Латвии она никогда толком не жила, но язык знает, и прилетев к нам, при случае всегда старается говорить по-латышски.

Еще один пассажир, ожидающий рейс Москва-Рига, видимо, подслушав тему беседы, перебил наш разговор вопросом: «А правда, что в Латвии все плохо? Я читал, что у вас ужасная экономика и националисты избивают русских».

На протяжении следующих десяти минут я позволила себе выступить с эмоциональной речью, кратко пересказать которую можно примерно так: «Не верьте всему, что вам рассказывают о Латвии. У нас есть некоторые проблемы, но конфликт представителей разных национальностей сильно преувеличен. Кому как не мне, русскоязычной из Латвии, вам стоит верить?»

Мой собеседник с недоверием посмотрел на меня и произнес: «Ну не знаю, я сам в Латвии никогда не был, да и сейчас лечу лишь с пересадкой в Риге, но по телевизору говорят именно так», а потом, резко потеряв интерес к беседе, направился к стойке регистрации.