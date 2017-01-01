Spiegel: ЕС нашел в экономике Трампа угрозу миру

Комитет ЕС по экономике и финансам критикует экономическую политику президента США Дональда Трампа, пишет Spiegel.

Опасность для мировой экономики представляет приверженность Трампа к протекционизму, говорится в документе комитета, в котором представлены руководители финансовых ведомств стран ЕС.

Кроме того, опасения европейцев вызывают планы Вашингтона относительно государственных расходов.

Рост государственной задолженности представляет собой риски для мировой конъюнктуры в краткосрочной перспективе, поскольку вызывает отток международных кредиторов, считают главы финансовых ведомств европейских стран.

При этом, европейские эксперты считают, что намерение Трампа провести реформу налогообложения, которая уменьшит налоговую нагрузку наиболее обеспеченных американцев, не смягчит, а скорее обострит проблемы, с которыми сталкивается американская экономика.

Ранее Трамп дал согласие на временное повышение потолка госдолга США до 15 декабря при условии, что одновременно будет принят пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана Харви.