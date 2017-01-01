Меркель вспомнила историю ГДР, говоря о Крыме

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на аннексию Крыма, чтобы наладить отношения с Россией. Его поддержал кандидат в канцлеры от партии Альтернатива для Германии Александер Гауланд.

"Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить", - заявила Меркель в интервью, подчеркнув, что этот вопрос не может быть заморожен.

Канцлер добавила, что считает очень мужественной позицию тех людей в ГДР, которые «были готовы удерживать всю страну» и вести ее к объединению.

Ранее кандидат в президенты России от оппозиционной политической партии Яблоко Григорий Явлинский заявил, что Крым является территорией Украины, аннексированной вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным Россией.