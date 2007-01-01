Осужденный в Латвии и задержанный на Кипре Милуш исчез и вновь объявлен в розыск

Прокуратура Латвии получила информацию от правоохранительных органов Кипра о том, что осужденный в Латвии за взяточничество на выборах в Юрмальскую думу в 2005 году предприниматель Герман Милуш не явился на очередное заседание суда и вновь объявлен в розыск.

Бюро Интерпола в столице Кипра Никосии информирует о том, что Милуш не прибыл на запланированное 5 сентября заседание суда, на котором планировалось продолжить рассмотрение вопроса о его выдаче Латвии, сообщила представитель прокуратуры Уна Реке.

Теперь Милуш объявлен в розыск и на Кипре, и в международный розыск.

Адвокат Милуша в Латвии Елена Квятковская сообщила, что на Кипре ее интересы ее подзащитного представляет местный адвокат, и со всеми вопросами нужно обращаться к нему.

С кипрским адвокатом агентству ЛЕТА не удается связаться с 6 сентября - он не отвечает ни на звонки, ни на сообщения по электронной почте.

Первое заседание кипрского суда о выдаче Милуша Латвии состоялось 22 августа, но никакого решения принято не было, так как суд указал на возможные нарушения прав человека в его деле. У кипрского суда возник в связи с этим ряд вопросов к латвийской стороне. Вопросы связаны с возможным нарушением прав человека во время процесса в суде первой инстанции и при дальнейшем рассмотрении дела в отсутствие Милуша.

Также кипрский суд указал на то, что у защиты не было возможности ознакомиться с материалами дела, хотя такое право предусмотрено законом. Поэтому суд постановил запросить у латвийской стороны ряд документов и ответы на вопросы, которые и были предоставлены латвийской прокуратурой.

Как сообщалось, 54-летний Милуш, объявленный в розыск 23 апреля 2007 года, был задержан 3 августа в Ларнаке в ходе паспортной проверки, когда прилетел на Кипр из Москвы.

В Латвии Милуш приговорен к пяти годам тюремного заключения.

В марте 2007 года Земгальский окружной суд признал бывшего торговца «BMW» Милуша, бывшего мэра Юрмалы Юриса Хлевицкиса и кандидата в депутаты Гвидо Харийса Волбругса виновными в передаче взятки депутату Илмару Анчансу, чтобы он на выборах мэра проголосовал за Хлевицкиса.

Хлевицкис и Милуш получили по пять лет тюрьмы с конфискацией имущества, Волбругс - три года условно с испытательным сроком три года. Кроме Милуша, остальные свое наказание уже отбыли, а Волбругс несколько лет назад умер.

Милуш являлся на заседания суда первой инстанции, но на оглашение приговора не прибыл, после чего был объявлен в международный розыск.

По делу обвинялся еще один человек - кандидат от партии «Новый центр» Леонид Ласманис. Он также покинул Латвию и находится в розыске.