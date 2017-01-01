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Россия «присоединила» к себе гору Эверест. В Твиттере

Korrespondent.net
Гора Эверест | Фото: Flickr.comGunther Hagleitner

Российское посольство в Великобритании опростоволосилось с в соцсети.

Российское посольство в Великобритании решило «присоединить» к РФ находящуюся в Непале самую высокую гору на Земле в соответствующей публикации в Twitter, появившейся в понедельник, 11 сентября.

FOTO: Скриншот Twitter посольства России

В частности, российские дипломаты опубликовали фото горы, подписав его «Доброе утро! (гора Эверест, Россия)». Лишь после того, как в комментариях появились насмешки, авторы решили снять публикацию.

Позже также выяснилось, что на фото изображен даже на Эверест, а другая гора в Гималаях – Мачапучаре.

Как известно, гора Эверест расположена в Гималаях, в хребте Махалангур-Химал. Южная вершина лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай). Северная вершина расположена на территории Китая.

Twitter Китай Россия
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