Россия «присоединила» к себе гору Эверест. В Твиттере

Российское посольство в Великобритании опростоволосилось с в соцсети.

Российское посольство в Великобритании решило «присоединить» к РФ находящуюся в Непале самую высокую гору на Земле в соответствующей публикации в Twitter, появившейся в понедельник, 11 сентября.

FOTO: Скриншот Twitter посольства России

В частности, российские дипломаты опубликовали фото горы, подписав его «Доброе утро! (гора Эверест, Россия)». Лишь после того, как в комментариях появились насмешки, авторы решили снять публикацию.

Позже также выяснилось, что на фото изображен даже на Эверест, а другая гора в Гималаях – Мачапучаре.

Как известно, гора Эверест расположена в Гималаях, в хребте Махалангур-Химал. Южная вершина лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай). Северная вершина расположена на территории Китая.