Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи

Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций в отношении Северной Кореи. Новые ограничительные меры запрещают любые поставки природного газа в КНДР и ограничивает поставки нефтепродуктов в эту страну.

Кроме того, вводится запрет на импорт из Северной Кореи текстильной продукции, а государствам — членам ООН запрещается выдавать новые разрешения на работу гражданам КНДР.

Пакет санкций, отмечает AP, не включает в себя более жесткие меры, рассматриваемые администрацией президента США Дональда Трампа — запрет на поставку в КНДР любых нефтепродуктов, а также визовые ограничения для северокорейского руководства и заморозку его активов в иностранных банках.

Как отмечает Associated Press, «Это самые жесткие ограничительные меры, которые когда-либо накладывалась на Северную Корею», — заявила посол США в ООН Никки Хейли после голосования в Совбезе. При этом она подчеркнула, что санкции подействуют только в том случае, «если все государства будут применять их решительно и в полной мере».