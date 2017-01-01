«Ирма» ослабла до уровня тропической депрессии

Национальный центр США по слежению за ураганами заявил, что тропический шторм «Ирма» ослаб до уровня тропической депрессии.

При этом отмечается, что на юго-востоке США идут сильные ливни. Кроме того, 6,5 миллионов жителей штата Флорида остались без электроснабжения.

Сейчас шторм движется в северо-западном направлении со скоростью 24 километра в час. Президент США объявил в штате Алабама режим чрезвычайного положения, позволяющий привлекать федеральную помощь для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий стихии.

Ранее стало известно, что совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. «Ущерб от урагана «Ирма» составит около 100 миллиардов долларов, это эквивалентно половине процентного пункта ВВП. «Харви» стал стихийным бедствием, нанесшим самый большой ущерб нашей стране в ее истории — порядка 190 миллиардов долларов, что эквивалентно одному процентному пункту ВВП», — сообщил президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс.