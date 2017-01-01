По всей России эвакуируют школы, вузы, вокзалы и Т/Ц (видео)

В крупных городах по всей России 11–12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.

Как сообщает Meduza.io, в некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений нет.

Пермский «АиФ» дает такую цитату источника в Минобороны:«В России впервые со времен СССР проходят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства. Кроме Омска, Новосибирска, Перми и Челябинска в ближайшее время учения пройдут и в других крупных городах государства».Чуть раньше эта новость попала в Рамблер, и там указано имя и должность «источника»: это помощник генерального инспектора Министерства обороны Российской Федерации Олег Островский.

Znak.com утверждает, что звонки о минировании поступают из-за рубежа, а речь может идти о вирусной хакерской атаке — сообщения о взрывчатке оставляет программа, а не человек.

Сразу в нескольких российских городах власти во вторник, 12 сентября, проводят экстренную эвакуацию населения в связи со шквалом анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. В частности, в Приморском крае и на Сахалине эвакуировали посетителей и работников торговых центров. В Перми эвакуация затронула мэрию, ТЦ, вокзалы и школы. В Красноярске неизвестные сообщили о минировании мэрии, ТЦ, автовокзала и аэропорта, - пишет Newsru.com.

Эвакуация людей в связи со звонками о минировании прошла в Челябинске, Уфе, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке. Там также поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах в учебных заведениях, торговых центрах и в кинотеатрах. Неизвестные два дня подряд - 10 и 11 сентября - сообщали о минировании администрации Омска, а также о заложенных бомбах в кинотеатрах и ТЦ - там тоже проводилась эвакуация, взрывных устройств не нашли.

Посетители ТЦ на Сахалине и в Приморье были эвакуированы во вторник из-за анонимных звонков о минировании зданий. Полиция проверяет здания, сообщили ТАСС в региональных УМВД. «В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего», - заявили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. По словам очевидцев, людям пришлось покинуть крупные ТЦ «Черемушки» и «Седанка-сити».

В Южно-Сахалинске, по данным областного УМВД, поступили анонимные звонки о минировании зданий торговых комплексов «Сахалин», «Орбита», «Аист», «Плаза», «Славянский» и «Сити Молл».

Как сообщает сайт 59.ru, в центре Перми людей попросили покинуть здания на улице Ленина, 23, где находится администрация города, и на Сибирской улице, 14, где расположен департамент земельных и имущественных отношений.

В обоих случаях, по сведениям источников, поступили анонимные звонки об угрозе теракта.

На месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и полицейские. В пресс-службе мэрии ТАСС подтвердили, что из здания администрации были эвакуированы все сотрудники. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, также сообщил, что под эвакуацию попало здание мэрии Перми.

Временно приостановлена работа общественного транспорта Перми. Пригородные поезда пока не прибывают и не отправляются на железнодорожный вокзал «Пермь-2», сообщили журналистам в «Пермской пригородной компании». Кроме того, эвакуированы пассажиры и сотрудники городского автовокзала.

В пресс-службе мэрии сообщили об отмене занятий во всех школах Перми в связи с поступившими сообщениями о взрывных устройствах, якобы заложенных в нескольких учебных заведениях. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации Перми. «В целях безопасности сегодня отменены занятия во всех школах Перми», - заявили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в Перми из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуированы учащиеся и сотрудники семи школ. По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, которые приводятся на сайте администрации города, звонки о якобы заложенных бомбах поступили с 11:10 до 11:26 по местному времени (09:10 - 09:26 по Риге).

В течение получаса с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал.

Всего эвакуировано 5706 человек.

Учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-розыскных собак, отчитались в министерстве.

Кроме того, по данным сайта 59.ru, эвакуированы студенты и сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Местные СМИ сообщили, что под эвакуацию попали Пермский госуниверситет, несколько торговых центров и жилой дом. Большинство эвакуированных зданий располагаются в центре города, однако есть и находящиеся в спальных районах.

В пресс-службе Главного управления МВД по региону агентству «Интерфакс-Поволжье» подтвердили информацию о поступивших сообщениях о бесхозных предметах в ряде объектов города. Устанавливается личность звонившего, заявили в ведомстве. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», на центральных улицах Перми затруднено автомобильное движение (5 баллов).

Неполный список городов и зданий, где за последние два дня была проведена эвакуация, выглядит так:

Пермь: девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума

Красноярск: семь магазинов и торговых центров

Владивосток: пять торговых центров, автовокзал и общежитие

Челябинск: 10 торгово-развлекательных центров

Магадан: два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза

Екатеринбург: автовокзал, торговый центр и деловой центр

Ставрополь: администрация города, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития

Уфа: семь торговых центров

Омск: администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры, гостиницы

Брянск: более 10 торговых центров

Новосибирск: автовокзал, гостиница и клубы

Рязань: 11 торговых центров.

В Сургуте местные жители рассказали о масштабных проверках автомобилей на дорогах. Как сообщает «Ура.ру», водителей проверяют вооруженные люди в камуфляже.