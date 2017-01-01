В центре Барселоны идет антитеррористическая операция

Сотрудники испанской полиции начали антитеррористическую операцию возле знаменитого собора Саграда-Фамилия в Барселоне, сообщает El Pais.
По данным издания, территория возле популярной среди туристов достопримечательности оцеплена. Согласно информации газеты, закрыты также станция метро и площадь возле собора.
Полиция Барселоны призвала граждан искать альтернативные маршруты для передвижения по городу и избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья, они оцеплены стражами порядка. Также временно закрыты близлежащие магазины.
По информации ряда СМИ, ранее поступали сообщения о наличии поблизости фургона с подозрительным предметом, который может быть бомбой.
#Ampliamos Desalojan la #SagradaFamilia por una furgoneta con un paquete sospechoso https://t.co/kd9HVvXBcO #Barcelona pic.twitter.com/nh6lBp4HQS— MDZ online (@mdzonline) 12 сентября 2017 г.