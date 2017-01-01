В центре Барселоны идет антитеррористическая операция

По данным издания, территория возле популярной среди туристов достопримечательности оцеплена. Согласно информации газеты, закрыты также станция метро и площадь возле собора.

Полиция Барселоны призвала граждан искать альтернативные маршруты для передвижения по городу и избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья, они оцеплены стражами порядка. Также временно закрыты близлежащие магазины.

По информации ряда СМИ, ранее поступали сообщения о наличии поблизости фургона с подозрительным предметом, который может быть бомбой.