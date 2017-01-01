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Юнкер предложил оставить в ЕС одного президента вместо двух нынешних

LETA/BNS
Жан-Клод Юнкер | Фото: AFP/LETA

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил реформировать структуру управления Европейского союза.

Выступая в среду в Европарламенте с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, Юнкер, говоря о необходимости модернизации административных структур ЕС, предложил учредить должность президента Евросоюза, а должность председателя Еврокомиссии совместить с постом главы Евросоюза.

По его словам, эти меры повысят эффективность Евросоюза и сделают более прозрачным чиновничий аппарат ЕС.

Юнкер, чьи полномочия главы Еврокомиссии заканчиваются в 2019 году, особо подчеркнул, что не претендует на новый пост.

ЕС
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