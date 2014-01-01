Россия ежегодно теряет из-за санкций 15 млрд долларов

Прямые потери российской экономики, связанные с введением санкций против РФ из-за присоединения Крыма, составили 55 млрд долларов. При этом финансовые ограничения по отношению к РФ обходятся Евросоюзу ежемесячно в 3,2 млрд долларов. Об этом говорится в докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири.

Официальный представитель ООН с 24-го по 28 апреля находился с официальным визитом в России. В ходе рабочей поездки он оценил влияние односторонних санкций США и ЕС на ситуацию с правами человека в стране. В Москве он провел встречи с представителями правительства, членами бизнес-сообщества, дипломатами и представителями ООН, передает РИА «Новости».

По итогам визита в РФ Джазаири подготовил доклад, который был представлен на 36-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве. «Это первый случай, когда мандатарий рассматривает односторонние принудительные меры, объектом которых стал столь сильный и стратегически важный игрок международного сообщества», - говорится в его докладе.

«В Европейском союзе и РФ санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в 155 млрд долларов США, не имея при этом никакого явного положительного воздействия», - подчеркивается в документе. По данным Джазаири, от введения санкций против РФ экономика Евросоюза ежемесячно теряет 3,2 млрд долларов. В это же время

прямые потери РФ на сегодняшний день составляют «около 15 млрд долларов в год, или в общей сложности 55 млрд долларов».

В докладе подробно рассмотрены введенные против РФ односторонние санкции. Джазаири отмечает, что эти меры не дали должного эффекта и вовсе оказались контрпродуктивными, в частности потому, что в результате глобализации и полной интеграции РФ в мировую экономику они затронули сами страны-инициаторы.

При этом в ООН отметили, что Москве удалось минимизировать отрицательный эффект от западных антироссийских санкций эффективной экономической политикой и быстрой реакцией российского рынка.

За три года «санкции, возможно, стали причиной снижения ВВП РФ в период 2014-2016 годов в среднем на 1% максимум», заметил Джазаири. При этом больший урон экономике РФ принесло мировое падение цен на нефть, признал спецдокладчик ООН.

Как сообщили в ООН,

антироссийские санкции также привели к увеличению россиян, живущих за чертой бедности

с доходом до 10 тысяч рублей в месяц: с 15,5 млн человек в 2013 году до 19,8 млн человек в 2016 году.

Джазаири признает, что России удалось успешно адаптироваться к новым реалиям. В частности, в РФ была активизирована программа по диверсификации экономики в целях устранения нефтезависимости.

«Больше внимание стало уделяться научным исследованиям, что ознаменовало собой возврат к прежним временам, когда во многих секторах, в том числе в космических технологиях, РФ находилась в авангарде. Пример РФ свидетельствует об ожидаемой адаптируемости к санкциям относительно благополучной страны с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами», - резюмировал спецпосланник ООН.

Впервые антироссийские санкции были введены Западом весной 2014 года в связи с кризисом на Украине и присоединением Крыма к РФ. Позже пакет ограничительных мер расширился. В конце июня Евросоюз снова продлил действие экономических секторальных санкций против России.

Санкции включают ограничение доступа к международному финансированию, а также сотрудничества в области обороны и энергетики. Также в отношении России действуют персональные санкции Евросоюза и ограничительные меры против Крыма.





