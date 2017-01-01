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Один из городов Прибалтики назвали самым счастливым в ЕС

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Евростат выявил в каком городе Евросоюза самые счастливые жители.

Самые счастливые жители Евросоюза проживают в Вильнюсе. Соответствующие данные представило в среду, 13 сентября, статистическое агентство Евростат.

Отмечается, что 98% жителей Вильнюса довольны своим местом жизни. На следующем месте идут Копенгаген и Стокгольм (по 97% довольных жителей), затем по 96% - Люксембург и Вена.

По уровню чистоты среди европейских столиц лидирует Люксембург - так считают 95% жителей. Далее идут Вена (90%) и Любляна (88%)

Наиболее качественные школы в Дублине. Так считают 83% жителей ирландской столицы, далее следуют Никосия, Любляна и Хельсинки (79%), а также Люксембург (78%).

Самый комфортный общественный транспорт, согласно опросам, - в в Люксембурге и Вене (по 88%), Стокгольме (87%) и Любляне (86%).

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