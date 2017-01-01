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Названо самое невыгодное гражданство мира

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Гражданство Афганистана признано наименее выгодным гражданством в мире согласно рейтингу, составленному консалтинговой компанией Henley & Partners.

Отмечается, что граждане Афганистана могут свободно посещать лишь 24 страны.

Самым выгодным признано немецкое граждансто. Обладатели паспорта ФРГ имеют право безвизового въезда в 176 государств.

В тройку лидеров входят также Франция и Дания.

Рейтинг основан на ряде критериев: наличие безвизового режима, возможности для развития человеческого потенциала, масштабы экономики.

Франция
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