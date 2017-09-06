Меню
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода

После урагана «Харви» на пляже в Техасе нашли загадочное существо

Русский TVNET
Фото: Twitter

Биолог Прити Десай разместила в Twitter фото загадочного животного с острыми зубами и без глаз, которое обнаружили на пляже в штате Техас после урагана Харви.

Ее твит был замечен биологом Кенетом Тайгом, который считает, что на фотографии, вероятнее всего, aplatophis chauliodus либо колючий змеиный угорь. Также возможно, что существо является представителем садового или морского угря.

«Все три вида встречаются в Техасе, и у них у всех большие зубы»,- указывает биолог.

Aplatophis chauliodus живет в Атлантическом океане на глубине 30-90 метров.

Напоминаем, что в конце августа ураган Харви разрушил штат Техас. Погибли более 70 человек.

0 Комментарии