После урагана «Харви» на пляже в Техасе нашли загадочное существо

Биолог Прити Десай разместила в Twitter фото загадочного животного с острыми зубами и без глаз, которое обнаружили на пляже в штате Техас после урагана Харви.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017

Ее твит был замечен биологом Кенетом Тайгом, который считает, что на фотографии, вероятнее всего, aplatophis chauliodus либо колючий змеиный угорь. Также возможно, что существо является представителем садового или морского угря.

«Все три вида встречаются в Техасе, и у них у всех большие зубы»,- указывает биолог.

Aplatophis chauliodus живет в Атлантическом океане на глубине 30-90 метров.

Напоминаем, что в конце августа ураган Харви разрушил штат Техас. Погибли более 70 человек.