Президент Литвы: мы готовы к учениям «Запад» лучше, чем когда-либо раньше

К проходящим сейчас крупномасштабным учениям России и Белоруссии у границ Литвы «Запад 2017» подготовились лучше, чем когда-либо, утверждает литовский президент Даля Грибаускайте.

«(...) Хочу выразить удовлетворение тем, что мы значительно лучше подготовлены, чем во время учений «Запад» 2009 и 2013. Больше сдерживания и оборонных инструментов на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО - больше видно, больше слышно», - сказала глава государства в интервью радиостанции LRT , которое транслировалось в четверг.

Она также обратила внимание на то, что упомянутые военные учения уже проходят, хотя официальное их начало будет в четверг.

"Прежде всего, хочу сказать, что учения "Запад" уже проходят, и проходят целый месяц. Мы видим, что концентрация армии все повышается, как ведется подготовка.

Таким образом, не стоит концентрироваться только на датах 14-20, ведь эта так называемая активная фаза, а на самом деле это VIP -фаза, когда приедут гости, показательные учения. Таким образом, до той даты и после нее активность будет повышена", - сказала Д. Грибаускайте.

Россия и Белоруссия начали совместные недельные учения в четверг. Москва сообщает, что в учениях примут участие менее 13 тыс. военных, а западные должностные лица считают, что на самом деле в учениях будет задействовано около 100 тыс. военных.

Литовская разведка утверждает, что вполне вероятно, что в сценарии учений «Запад» заложен вооруженные конфликт с НАТО. Часть районов, в которых будут проходить учения, находятся у границы с Литвой, поэтому не исключается вероятность провокаций или инцидентов.