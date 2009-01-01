Под пристальным вниманием: Как проходят учения Запад-2017

Участники военных учений России и Белоруссии уже перебазировались на военные оперативные аэродромы, отработали переброску техники и личного состава, по тревоге подняли первую танковую армию и три соединения ВДВ, вступили в бой с «нарушителями» границы. Учения «Запад 2017» в самом разгаре. Страны Балтии и ЕС тщательно наблюдают за происходящим.

Россия утверждает, что учения проводятся для отработки действий против террористов, получающих финансирование из-за рубежа. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, отмечает РИА «Новости». Указывается на то, что на учения были приглашены представители разных стран: «В соответствии с международными договорённостями всем государствам–участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности (проведении учений «Запад-2017»), а в августе приглашение получили международные наблюдатели», — заявил в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов.

Министры иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и Дании Андерс Самуэльсен сегодня сошлись во мнении о том, что российско-белорусские военные учения не представляют прямой военной угрозы для региона, о чем на пресс-конференции сообщил Ринкевич.

Тем временем, литовский президент Даля Грибаускайте сегодня указала, что ее страна готова к этим учениям лучше, чем когда-либо: «Мы значительно лучше подготовлены, чем во время учений «Запад» 2009 и 2013. Больше сдерживания и оборонных инструментов на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО - больше видно, больше слышно», - сказала глава государства в интервью радиостанции LRT, которое транслировалось в четверг.

При этом, по мнению Грибаускайте, учения на самом деле проходят уже давно, просто 14-20 сентября — это активная фаза. Литовская разведка утверждает, что вполне вероятно, что в сценарии учений «Запад» заложен вооруженные конфликт с НАТО, пишет BNS.

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«Сегодня в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017» передовые подразделения Псковского соединения Воздушно-десантных войск, действующие в авангарде основных сил десанта, сразу после десантирования осуществили поиск и вступили в бой с превосходящими силами условных незаконно вооруженных формирований, пересекших государственную границу», — говорится в одном из сегодняшних сообщений Минобороны России, которое постоянно информирует общественность о ходе учений.

Западные должностные лица считают, что в учениях будет задействовано не заявленные 13 тысяч, а около 100 тыс. военных. По поводу цифры в 100 тыс. генерал-полковник Картаполов ранее указывал: «Просто сейчас в Вооружённых силах России полным ходом идёт летний период обучения. Разумеется, все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения, проводят батальонные и ротные учения». Российская пресса указывает, что на учениях «Запад 2017» будут использоваться около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе примерно 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей.

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Как уже сообщалось, Россия и Белоруссия в четверг начали совместные недельные учения. Часть районов находятся у границы со странами Балтии, поэтому военные эксперты ранее не исключали вероятность провокаций или инцидентов.