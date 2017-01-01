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Лукашенко заявил о желании разогнать белорусский Гидрометцентр

Gazeta.ru
Фото: AP/Scanpix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике качество прогнозов погоды департамента по гидрометеорологии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает «Интерфакс».

«Их прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали... Когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию», — заявил Лукашенко.

Во время назначения Андрея Худыка министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии президент поручил ему «заняться этой структурой» и привел в пример армию, где «на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались».

Ранее Лукашенко раскритиковал хоккеистов местного чемпионата.

Александр Лукашенко Белоруссия
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