Лукашенко заявил о желании разогнать белорусский Гидрометцентр

«Их прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали... Когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию», — заявил Лукашенко.

Во время назначения Андрея Худыка министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии президент поручил ему «заняться этой структурой» и привел в пример армию, где «на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались».

Ранее Лукашенко раскритиковал хоккеистов местного чемпионата.