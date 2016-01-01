Госбюджет Эстонии достигнет рекордного уровня

Правительство Эстонии на сегодняшнем заседании достигло согласия по проекту государственного бюджета на 2018 год, который впервые превысит 10 млрд евро".

Правительство планирует передать проект закона о госбюджете на рассмотрение парламента 27 сентября.

«Речь идет о первом полномасштабном бюджете нынешнего правительства (оно приступило к деятельности в ноябре 2016 года – ред.), который отражает наши главные цели по улучшению жизни Эстонии. В бюджете отражены доходы от реформы налогов, а также реформа здравоохранения. Общество движется в сторону большего равновесия», – прокомментировал документ премьер-министр Юри Ратас.

Согласно бюджетной стратегии на 2018-2021 годы правительство определило четыре главные цели: увеличить численность населения страны, улучшить благосостояние народа, усилить экономический рост и укрепить безопасность Эстонии.

Эстония среди лидеров по расходам на оборону в НАТО. Расходы страны на оборону в процентном отношении составили в 2016 году 2,16% от ВВП.