«Голые, голодные, изможденные девочки сидели в комнате, больше похожей на свинарник»

Когда полицейские и волостные социальные работники открыли дверь квартиры, их взорам предстала шокирующая картина: голая трехлетняя девочка, замерзшая, голодная и изможденная, сидящая вместе с сестрой, которая на два года старше нее, в комнате, напоминающей свинарник. Вокруг них сильно пьяные люди, среди которых и мать сестер. Этого было достаточно: детей нужно забирать отсюда.

Это история о несовершеннолетних, которым пришлось настрадаться в жизни. Поэтому некоторые обстоятельства останутся анонимными. Можно сказать лишь то, что все это произошло в Пярнусском уезде Эстонии.

В 2014 году до волостных работников по защите детей начали доходить вызывающие обеспокоенность слухи о доме, где три сестры терпят насилие и постоянные пьянки взрослых. Мать детей и ее сожитель постоянно пили и скандалили, да таким образом, что в дело приходилось вмешиваться полиции.

Мать понимала, что тогдашнее сожительство отравляет атмосферу в доме и семья переехала к отцу двух старших дочерей. После появился новый сожитель, съехали в новый дом, но ничего не изменилось: соседи продолжали жаловаться.

Во время контрольной проверки полицейские по делам молодежи и работник по защите детей попали в квартиру, где что-то праздновали. Дома находились и дети. Девочки провели много времени под надзором бабушки.

В октябре 2015 года семье назначили опорное лицо. Под присмотром работников возникло ощущение, что семья может нормально жить. В квартире сделали ремонт, дом был теплым, и дети ухоженными. Поскольку ситуация улучшилась, услуги опорного лица оказывать прекратили.

В прошлом году посещение дома показало, что праздники возобновились и дети постоянно находились дома одни под надзором старшей, 13-летней дочери, но и она при каждой возможности старалась убежать к бабушке.

В это время мать была настроена враждебно по отношению к пытавшимся ей помощь социальным работникам и сотрудникам службы защиты детей. Однажды она прислала SMS:

«Мы не хотим, чтобы к нам домой приходил чужой человек. Мы справимся сами».

В итоге забрезжил луч надежды: с матерью удалось поговорить и убедить ее встать на учет в Кассу страхования от безработицы. Женщина пообещала ходить на курсы работников по обслуживанию клиентов.

Когда волостные работники начали выяснять, как мать семейства учится, оказалось, что учитель удалил ее из списков, поскольку на учебу она не приходила.

В октябре прошлого года выяснилось, что пяти- и трехлетняя девочки находятся запертыми дома одни, а с матерью никак не связаться. Дети просили позвонить матери и позвать ее домой, но целый день и ночь были вынуждены провести одни.

На следующее утро местный социальный советник и работник по защите детей пришли в дом уже с полицией. Дверь им не открыли, но они все же решили войти в квартиру. Из-за описанной выше картины, которую они застали внутри, Департамент социального страхования в тот же день принял решение об изъятии детей из семьи, поскольку они находились в крайней опасности.

Руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента социального страхования Ирье Таммелехт отметила, что речь идет о радикальной помощи. Так делают, если ситуация дома может быть опасна для здоровья или жизни ребенка.

После того, как ее забрали из дома, 13-летняя дочь честно призналась, что лучше будет жить в детском доме, чем с матерью.

В то время когда дети находились в приюте, волость сделала матери предписание, чтобы она устроилась на работу, участвовала в консультациях по отказу от зависимости и сотрудничала с опорным лицом. По словам чиновников, мать этих обязательств не выполнила. Пьянки продолжились и после того, как детей забрали из семьи.

Поскольку ни одно предложение и метод волости не помоги, пришлось обратиться в Пярнуский уездный суд, чтобы временно забрать у родителей право опеки. В мае этого года суд вынес соответствующее решение. Это подтвердил в июле и окружной суд, в котором мать обжаловала решение и требовала вернуть ей детей.

Таммелехт признала, что в любом случае детей нужно забирать из семей, где есть проблемы с алкоголем, но чаще всего там есть и социальные, и экономические проблемы. «Согласно принципу защиты детей, прежде всего, нужно думать об интересах и потребностях детях, а не родителей, соседей или общественности», - заверила она.

Работники самоуправления отказались комментировать чувствительную тему, которая связана с детьми. Дети, с которыми плохо обращались, сейчас живут в приемной семье.

Комментарий: руководитель службы частного права Министерства юстиции Индрек Никлус

Кроме проблем с алкоголем, из-за которых родителей лишают права опеки, есть и родители, которые по каким-то причинам не могут справиться с жизнью.

Есть случаи, когда родители, например, из-за религиозных убеждений или стиля жизни ставят детей в сложное положение. В целом: если из-за поведения родителей ребенок оказывается в опасности, родителей могут лишить права опеки. Опасность может быть обусловлена и действиями родителей: о ребенке не заботятся, не кормят, не дают возможности ходить в школу, не защищают их от плохих чужих людей. В то же время, возможно, что если родитель исправит свое поведение, суд восстановит его право на опеку.

Конечно, нужно учитывать, что окончательное решение родительских прав – это радикальная мера, которая применяется по отношению к ребенку и родителю. Суд может дать родителю особые направления, предусмотреть, например, участие в консультациях, которые создадут у родителя чувство ответственности в плане воспитания ребенка. И все же ясно, что меры нужно принимать раньше, когда опасность еще не настолько велика и есть возможность оставить ребенка в семье.