Россия сократит поддержку Донбасса для финансирования Крыма и Калининграда

Российскому министерству финансов поручили пересмотреть бюджет до 2020 года, чтобы исключить оттуда расходы на оказание «гуманитарной поддержки отдельным территориям». Решение принято 1 сентября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет РБК со ссылкой на копию протокола совещания.

Под «отдельными территориями» в бюджетных документах подразумеваются самопровозглашенные республики Донбасса, рассказали РБК неназванный федеральный чиновник и два близких к Кремлю источника.

Сколько именно денег будет изъято из программы поддержки Донбасса, не уточняется, но сокращение финансирования нужно, чтобы изыскать 165 миллиардов рублей для строительства инфраструктуры в Крыму и Калининградской области.

При этом источники РБК в Госдуме и правительстве отмечают, что сокращение бюджетных статей не означает полный отказ от поддержки Донбасса, так как средства туда направляются в том числе по секретным статьям расходов.

В Минэкономразвития и Кремле отказались комментировать возможное сокращение финансирования самопровозглашенных республик.