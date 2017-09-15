В лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.
Несколько человек получили ожоги лица, у них сгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.
Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.
Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1— Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017