В лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги

Несколько человек получили ожоги лица, у них сгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.

Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1— Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017